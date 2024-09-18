Siyonist İsrail dün siber saldırı düzenlediği Lübnan'a ikinci bir saldırı düzenledi.

Saldırının Beyrut'un güney banliyölerindeki el telsizlerine yönelik olduğu belirtildi.

übnan Sağlık Bakanlığı, bugünkü patlamalarda bir kişinin şehit olduğunu, 100'den fazla kişinin de yaralandığını duyurdu.

Dün düzenlenen siber saldırıda 12 kişi hayatını kaybetmiş, 3000'e yakın kişi yaralanmıştı.

Lübnan'da bugün patlayan telsizler ne marka?

Lübnan'da bugünkü dijital saldırıda İcom telsizlerin patladığı öğrenildi.