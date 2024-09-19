Pezeşkiyan'dan Lübnan'a taziye mesajı

İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan, sosyal medya hesaplarından birinde Lübnan halkına başsağlığı mesajı yayınlayarak bu ülkedeki binlerce vatandaşın şehit edilmesi ve yaralanması olayını, işgalci rejim tarafından gerçekleştirilen ve siviller ile diğerleri arasında ayrım gözetmeden yapılan terörist bir eylem olarak nitelendirdi.

Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan bu mesajında şunları kaydettti: "Binlerce Lübnanlı vatandaşın, iletişim cihazlarının patlatılması sonucu ve sivil ile diğerleri arasında ayrım gözetilmeden terörist rejimin hain toplu terörü nedeniyle şehit edilmesi ve yaralanması konusunda Lübnan’ın değerli halkına en derin başsağlığı dileklerimi ve taziyelerimi sunuyorum."

Pezeşkiyan mesajında şöyle devam etti: “Allah, yenilmezdir ve intikamını alacaktır; suçlu kesinlikle adil bir şekilde cezalandırılacaktır.”

Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan mesajında ayrıca şu ifadeleri kullandı: "İran İslam Cumhuriyeti, Lübnanlıları hedef alan bu iğrenç suçu kınamakta ve Lübnan hükümeti ile halkına olan desteğini bir kez daha vurgulamaktadır. Uluslararası kuruluşları, sorumluluklarını yerine getirmeye çağırıyoruz. Allah, Lübnan’ı ve halkını korusun; şehitlere rahmet ve yaralılara acil şifalar dilerim."