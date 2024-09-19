Trump: İranlı hackerlar gizli belgelerimizi Demokratlara verdi!

CBS’nin haberine göre, Donald Trump, Cumhuriyetçi Parti’nin ABD başkanlık seçimlerindeki adayı ve eski başkan, İranlı hackerların seçim kampanyasına ait gizli iç belgeleri Demokrat Parti’ye göndererek “gerçek bir müdahale” yaptığını iddia etti.

Daha önce, İran’ın Birleşmiş Milletler'deki temsilciliği, ABD istihbarat ve siber güvenlik kurumlarının 2024 ABD başkanlık seçimlerine Tahran’ın müdahale ettiğine dair iddialarını reddederek, “Bu tür iddialar asılsızdır ve hiçbir yasal temeli yoktur. Daha önce de belirttiğimiz gibi, İran’ın ABD seçimlerine müdahale etmek gibi bir amacı ve motivasyonu yoktur” açıklamasını yapmıştı.

Trump, İran’ın ABD başkanlık seçimlerine "gerçek bir müdahale" yaptığını iddia ederken, yakın zamanda FBI yetkilileri, bu ülkedeki gelecek başkanlık seçimlerine herhangi bir yabancı aktör tarafından doğrudan bir müdahale girişimi tespit edilmediğini bildirmişlerdi.

ABD Ulusal İstihbarat Dairesi (ODNI), Siber Güvenlik ve Altyapı Güvenlik Ajansı (CISA) ve FBI yetkilileri de 18 Eylül’de bu bilgiyi doğrulamıştı. Buna rağmen, bu istihbarat kurumları, Rusya, İran ve Çin’in kamuoyunu etkilemeye ve Amerikan toplumunda bölünme yaratmaya çalıştığını iddia etmeye devam ediyor.

ABD istihbarat kurumları, 2016 ve 2020 seçimlerinde de Rusya’nın hackerlar kullanarak ve “bilgi savaşı” yürüterek Donald Trump’ın lehine oyları yönlendirmeye çalıştığını iddia etmişlerdi. Ancak, bu iddialar 2019’da Robert Mueller’in hazırladığı özel raporda temelsiz olarak açıklanmıştı.

ODNI’den bir yetkili, Washington’da düzenlenen bir toplantıda çeşitli istihbarat kurumları temsilcileri ile bir araya gelerek, “2024 seçim sürecine müdahale etmeye çalışan herhangi bir yabancı aktör tespit etmedik. Bunun yerine, istihbarat değerlendirmeleri, düşmanların şu ana kadar seçmen eğilimlerini şekillendirmek ya da seçim sandıklarına olan güveni zayıflatmak için bilgi operasyonları ve propaganda kullanmaya odaklandığını gösteriyor" dedi.

Amerikalı yetkililer, geçmişte ve son yıllarda bu tür iddiaları ortaya attıklarında, Rusya, İran ve Çin'e yönelik suçlamalarını detaylandırma gereği duymamışlardı.