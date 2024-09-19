Seyyid Hasan Nasrullah: İsrail'in saldırıları karşılıksız kalmayacak

El-Menar'ın haberine göre, Lübnan Hizbullah Genel Sekreteri Seyyid Hasan Nasrullah, bölgedeki son gelişmelerle ilgili konuşmasına başladı.

Seyyid Hasan Nasrullah, konuşmasında, Siyonist düşmanla savaşta şehit olan direniş güçlerini anarak başsağlığı dileklerini iletti. Nasrullah ayrıca, Lübnan devleti, tıp merkezleri, hastaneler ve doktorlara, özellikle göz yaralanmalarıyla mücadele eden çok sayıda yaralıyı kabul ettikleri için teşekkür etti. Nasrullah, Lübnan tarihinde en büyük kan bağışı operasyonuna tanık olduklarını ifade etti.

Kan bağışında bulunan herkese teşekkür eden Nasralluh, dökülen kanların bereketiyle Lübnan’da bir kez daha büyük bir insani ve ahlaki destanın yaşandığını vurguladı.

Nasrallah'ın açıklamaları:

Yaşananların nimetlerinden biri de ulusal ve insani düzeyde benzeri görülmemiş büyük bir ahlaki destana tanık olmamızdır. İsrail binlerce çağrı cihazını patlatarak kırmızı çizgileri ihlal etti. Düşman hiçbir şeyi umursamadan binlerce çağrı cihazını aynı anda hedef aldı. Hizbullah üyelerine 4 binden fazla çağrı cihazı dağıtılmıştı. Yani 1 dakikada 4 bin kişiyi aynı anda öldürmek istediler. Düşman sivil alanlarda çağrı cihazı bulunmasını umursamadı. Salı ve çarşamba günü gerçekleşen saldırılar katliamdı. Saldırıların bir kısmı hastane, eczane, pazar yeri, dükkan ve hatta binlerce sivilin, kadın ve çocukların da bulunduğu konutlar, özel araçlar ve kamu yollarında gerçekleşti. Bu büyük bir terör operasyonudur, bir katliamdır. Savaş ilanı anlamına gelmektedir.

Çok sayıda dahili araştırma komitesi oluşturduk ve tüm senaryoları inceledik. Neredeyse kesin bir sonuca ulaştık. Hiç şüphe yok ki, direniş tarihimizde ve belki de düşmanla çatışma tarihimizde benzeri görülmemiş büyük bir güvenlik ve insani darbeye maruz kaldık. Bu darbe bizi dizlerimizin üzerine çökertmedi. Bu bizim için bir ders oldu. Daha güçlü dayanıklı ve sağlam olarak geri döneceğiz. Düşmanımızın düşünce yapısını anlamamız çok önemli. Çok ağır bir darbe aldık ama bu savaş halidir ve özellikle Amerika ve Batı tarafından desteklendiği için düşmanın teknolojik üstünlüğünün olduğunu anlıyoruz.

Tüm tehlikelerin üstesinden gelme konusunda daha yetenekli olacağız. Cephemiz çok etkiliydi ve düşman üzerinde baskı oluşturuyordu; bunun kanıtı düşmanın yaptıklarıdır. Lübnan Cephesi, Filistin direnişinin sahip olduğu en önemli müzakere araçlarından biridir. Düşman üzerindeki baskının en önemli unsurlarından biri ve en önemli yıpratma cephelerinden biri Lübnan cephesidir. Kuzeyi kaybettiklerinden bahsediyorlar ve askeri sorunlarla karşı karşıya olduklarını söylüyorlar. Eski bir İsrail genelkurmay başkan yardımcısı, kuzeyde olup bitenleri İsrail için tarihi bir yenilgi olarak nitelendirdi. Salı günü resmi ve gayri resmi kanallardan saldırının amacının Lübnan cephesini durdurmak olduğuna dair mesajlar geldi. Bu tehditlere boyun eğemeyiz veya Gazze'yi desteklemeyi bırakamayız. Bu saldırılar karşılıksız kalmayacak, İsrail'e gerekli yanıtı vereceğiz.