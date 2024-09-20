İran Dışişleri Bakanı, New York'a gitti

Dışişleri Bakanı Abbas Irakçi, 79'uncu BM Genel Kurul çalışmalarına katılmak için New York kentine gitti.

Irakçi'nin Genel Kurulu marjında ikili görüşmeler gerçekleştirmesi öngörülmektedir.

Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan pazar günü New York'a gidiyor

İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan da, BM Genel Kurulu'na katılmak ve konuşma yapmak üzere 22 Eylül Pazar günü New York'a gidecek.

Pezeşkiyan, BM Genel Kurulu'nda 24 Eylül günü konuşma yapacak ve bu konuşmada İran halkının görüşlerini dile getirecek.

Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan'nın muhtemel programları arasında, Genel Kurul'un yan etkinliği olan "Gelecek İçin Liderler" zirvesinde konuşma yapmak, Amerika'da yaşayan İranlılarla bir araya gelmek, medya yöneticileri ve düşünce kuruluşlarıyla toplantılar yapmak ve bazı Avrupa, Asya ve İslam dünyası ülkelerinin liderleriyle ikili görüşmelerde bulunmak yer almaktadır.