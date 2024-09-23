İran'ın doğu sınırlarına 10 kilometreden fazla duvar inşa edildi

İran Kara Kuvvetleri Komutan Vekili Tuğgeneral Nozar Nimeti, verdiği bir röportajda Afganistan sınırının kapatılması görevini Kara Kuvvetleri'ne devredildiğini belirtti ve bu işin fiilen başlaması için birçok altyapı çalışmasının yapılması gerektiğini ifade etti.

Tuğgeneral Nimeti, "Bu işi yürüten sorumlu kuruluşların yardımıyla ve Silahlı Kuvvetler Genelkurmay Başkanlığı, Ordu Komutanlığı ve Coğrafya Kurumu ile yakın işbirliği içinde çalışıyoruz. Bu bağlamda birçok toplantı yaparak gerekli işbirliğini sağladık ve eş zamanlı olarak dört mühendislik tugayı, 14 mühendislik birliği ile birlikte birkaç yetkin şirketi de işe alarak sınırın kapatılması işine başladık." dedi.

Kara Kuvvetleri Komutan Vekili, Afganistan’ın kuzey sınırından sınır kapatma çalışmalarına başladıklarını ve bu işin gözetimini yapmak için o bölgede sağlam bir karargah kurulduğunu belirtti. Tuğgeneral Nimeti, bu çalışmaların prensipli bir şekilde devam ettiğini ve bir kısmının Kara Kuvvetleri tarafından sürdürüldüğünü söyledi.

Tuğgeneral Nimeti, sınırın kapatılması çalışmalarının iyi bir ilerleme kaydettiğini belirterek, "Bu amaç doğrultusunda altyapı çalışmaları yapılmış olup, 10 kilometreden fazla duvar sınır boyunca inşa edilmiştir; ayrıca 50 kilometrelik sınır da duvar inşasına hazır hale getirilmiştir. Bu doğrultuda yaklaşık 20 şantiye sınır boyunca altyapı çalışmalarını ve duvar inşaatını ilerletmektedir." diye ekledi.

Beş şantiyenin sınırın kapatılması için gerekli duvar inşa çalışmalarını sürdürdüğünü belirten Tuğgeneral Nimeti, Kara Kuvvetleri’nin yüzlerce askeri mühendislik aracının gece gündüz sınır kapatma çalışmaları için çalıştığını ve bu işin belirlenen süre içinde tamamlanması için çaba gösterdiklerini söyledi.

Tuğgeneral Nimeti, sınır kapatma işleminin sınır güvenliğini artıracağını ve kaçakçılığı önleyeceğini belirterek, bu adımın ülke ekonomisine katkı sağlayacağını ve sınır giriş çıkışlarının daha kontrollü hale geleceğini vurguladı.

Tuğgeneral Nimeti ayrıca, "Sınırın kapatılmasıyla ülkenin kapılarını tamamen kapatmayı amaçlamıyoruz; çünkü tüm sınırlarımızda komşu ülkelerle resmi giriş çıkış noktalarımız var." dedi.

Nimeti, sınırın kapatılmasıyla giriş çıkışların resmi ve ana geçiş noktalarından daha iyi ve kontrollü bir şekilde yapılacağını ve bu adımın kesinlikle ülkenin ve sınır bölgelerinin güvenliğini artıracağını ve ülke ekonomisi üzerinde olumlu bir etkisi olacağını sözlerine ekledi.