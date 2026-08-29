İran: Hürmüz Boğazı üzerindeki hakimiyetimiz kesin

İran Devrim Muhafızları Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, ABD'li yetkililerin Hürmüz Boğazı'nın açık olduğu yönündeki yanlış ve asılsız açıklamalarının ardından yayımladığı mesajda, İslam savaşçılarının stratejik deniz yolu Hürmüz Boğazı üzerindeki hakimiyetinin tamamen kesin olduğunu vurguladı.

İran Devrim Muhafızları Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nın mesajında şu ifadelere yer verildi:

“ABD'li yetkililerin Hürmüz Boğazı'nın açık olduğu yönündeki açıklamaları, petrol fiyatlarını kontrol etmek ve uğradıkları yenilgilerin üzerini örtmek amacıyla ortaya atılmış açık bir yalandır.

İslam savaşçılarının bu stratejik deniz yolu üzerindeki hakimiyeti tamamen kesindir. Hürmüz Boğazı, İran İslam Cumhuriyeti ile koordinasyon sağlamadan geçiş yapmak isteyen tüm gemilere karşı, tüm gücümüz ve tam bir kararlılıkla kapalıdır.

Aziz, cesur ve onurlu İran halkına güvence veriyoruz ki bu durum, ABD'nin ülkemize yönelik saldırganlıkları sona erene ve belirlenen taahhütler yerine getirilene kadar devam edecektir.”