Çin: ABD'nin İran'a karşı ekonomik savaşı gerilimi tırmandırıyor

TASS'ın aktardığına göre, Çin'in Washington Büyükelçiliği Sözcüsü Liu Chang, ABD'nin İran'a karşı başlattığı ekonomik savaşın mevcut durumun çözümüne katkı sağlamadığını, aksine gerilimi artırdığını ve küresel mali düzeni zayıflatma tehdidi oluşturduğunu söyledi.

Liu Chang, Çinli lojistik şirketi Kameng Trading'in ABD'nin İran'a yönelik yaptırım listesine alınmasına ilişkin yaptığı açıklamada, Çin'in uluslararası hukukta hiçbir temeli bulunmayan ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin yetkisine dayanmayan yasa dışı tek taraflı yaptırımlara karşı kararlı muhalefetini defalarca dile getirdiğini belirtti.

Çinli sözcü, “Ekonomik savaş ve azami baskı hiçbir çözüm sunmamaktadır. Aksine, bunlar yalnızca gerilimin tırmanmasına yol açmakta ve küresel ekonomik ve mali düzeni bozan, diğer ülkelerin meşru hak ve çıkarlarına zarar veren risklerin yayılmasına neden olmaktadır” dedi.

Liu Chang, mevcut durumda acil görevin gerilimin azaltılmasına yardımcı olmak ve en kısa sürede diyalog ile müzakere sürecine geri dönmek olduğunu vurguladı.

Çin'in kendi hak ve çıkarlarını kararlılıkla korumak için gerekli tüm çabayı göstereceğini de sözlerine ekledi.