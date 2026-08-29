Nepal Kathmandu'da gerçekleşen sel felaketinde ölü sayısı 626’ya çıktı

Nepal, 26 Ağustos tarihinde Himalayalar'dan kopan bir buzulun etkisiyle Bhotekoshi Nehri'nde meydana gelen büyük bir taşkınla sarsıldı. Sel felaketinin ardından, Nepal Ulusal Afet Risk Azaltma ve Yönetim Kurumu (NDRRMA) tarafından yapılan açıklamalara göre, hayatını kaybedenlerin sayısı 626 olarak kaydedildi.

Bu trajik olayda, 129 yabancı uyruklu dahil olmak üzere toplamda 4 bin 451 kişinin kurtarıldığı bildirildi. Ancak, 517’si yabancı uyruklu olmak üzere 2 bin 426 kişiyle iletişim kurulamadığı belirtildi.

Olayın ardından başlatılan arama-kurtarma çalışmaları, 15 bin 224 görevlinin katılımıyla sürdürülmekte.

Yerel halk, felaket sonrası yaşanan zorluklar ve kayıpların etkisiyle derin bir üzüntü içinde. Selin yarattığı yıkımın boyutları, bölgedeki altyapının da ciddi şekilde zarar görmesine neden oldu.