Erakçi: İran’ın güvenliği konusunda taviz vermeyeceğiz

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, 40. Uluslararası İslami Birlik Konferansı konuklarıyla düzenlenen istişare toplantısında, son savaşın bölge ülkeleri üzerindeki sonuçlarına değinerek şunları söyledi:

“Bu savaşın en önemli sonuçlarından biri, bölge ülkelerinin kendi topraklarındaki Amerikan üslerinin kendilerine güvenlik sağlayamadığını anlaması ve ABD'nin öncelikli olarak kendilerini savunmak yerine Siyonist rejimi desteklemeye çalıştığını fark etmesiydi.”

Dışişleri Bakanı Erakçi, “İran İslam Cumhuriyeti, ABD'nin saldırılarına karşılık verirken dost ve kardeş ülkelere değil, Amerikan hedeflerine saldırdı. ABD bizim ülkemizdeki hedeflere saldırdı, biz de karşılığında Amerikan hedeflerini vurduk. Amerikan üssünün bulunduğu her yer hedef alınabilir ve güçlerimiz ülkeyi savunacaktır” dedi.

Erakçi, ABD ve Siyonist rejimin gerçekleştirdiği eylemlerin gayrimeşru bir saldırı, İran'ın gerçekleştirdiği eylemlerin ise meşru müdafaa olduğunu ve İran'ın kendisini savunma hakkına sahip bulunduğunu vurguladı.

Bölge ülkelerinin güvenliklerini ABD'ye bağlayamayacaklarını anladığını belirten Erakçi, bu nedenle bugün ülkeler arasında ittifak ve iş birliği arayışlarının görüldüğünü söyledi. Bunun, birçok ülkenin ABD'den umudunu kestiğini gösterdiğini ifade etti.

İran güvenliği için önce Allah'a, ardından kendi imkanlarına güveniyor

Dışişleri Bakanı, İran’ın savunma kapasitesine değinerek, savaşın İran'ın füzelerini kendi imkanlarına dayanarak ürettiğini gösterdiğini söyledi.

Bakan Erakçi, ülkenin güvenliği için öncelikle Yüce Allah'a, ardından yerli silah, teknoloji ve kapasiteye güvendiklerini belirtti.

ABD'nin İran füzeleri karşısında çaresiz kaldığını savunan Erakçi, Amerikan üslerinin vurulduğunu gösteren görüntülerin Washington'ın İran füzelerini engelleyemediğini ortaya koyduğunu ifade etti.

İslam dünyası halklarının son gelişmelere yönelik tepkilerine de değinen Erakçi, savaşın İslam dünyası halklarının gerçekleri iyi şekilde kavradığını gösterdiğini söyledi.

Çeşitli hükümetlerin aldığı tutumların ve İran'a yönelik destek mesajlarının aslında İran halkına yönelik olduğunu belirten Erakçi, kendisinin İslam Cumhuriyeti'nin ve ABD karşısında direnen İran halkının temsilcisi olarak görüldüğünü ifade etti.

Bu durumun İran İslam Cumhuriyeti için büyük bir sermaye oluşturduğunu söyleyen Erakçi, İslam dünyasının İran halkının ABD karşısında direndiği sonucuna vardığını belirtti.

Erakçi, Lübnan halkına ve Direniş Cephesi'nin tüm üyelerine minnettar olduklarını ve onların desteğini hiçbir zaman unutmayacaklarını söyledi.

Erakçi, “Müzakereler sırasında bile İran'daki savaşın sona ermesi meselesiyle ne kadar ilgileniyorsak, Lübnan'ı da o kadar düşündük. Yanımızda duranları hiçbir zaman unutmayacağız” dedi.

İran'ın tüm kazanımları şehit liderin liderliği ve tedbirlerinin sonucudur

İran Dışişleri Bakanı, şehit liderin İran İslam Cumhuriyeti'nin kapasitesinin güçlendirilmesindeki rolüne değinerek, elde edilen tüm kazanımların son 40 yılda kendilerine öğretilen liderlik, yönlendirme ve tedbirlerin sonucu olduğunu söyledi.

Erakçi, “Bize güçlere karşı direnme anlayışını öğretti ve fırtınayla yüzleşme cesareti verdi. Batı'nın gerçek yüzünü bize gösterdi ve ekonomiden savunma kapasitesine kadar her alanda kendi kendimize yeterli olmayı öğretti” ifadelerini kullandı.

Şehit liderin kendilerini gerçek savunma ve ülkenin bağımsızlığı yönünde yönlendirdiğini belirten Erakçi, son 40 yılda süper güçlerle yaşanan üç savaşa rağmen İran topraklarından tek bir santimetrekarenin dahi kaybedilmediğini söyledi. Bunun bağımsızlık ve özgüven açısından İran halkına bırakılan önemli bir miras olduğunu vurguladı.

Bu yaklaşımın diplomasi alanındaki etkisine de değinen Erakçi, aynı özgüveni müzakere ve diplomasi alanında da öğrendiklerini belirtti. Şehit liderin kendilerine müzakerelerde diplomasi, maslahat ve hikmete riayet etmeyi, aynı zamanda ülkenin onurunu korumayı öğrettiğini söyledi.

Erakçi, “Biz her zaman bu üç ilkeye bağlıyız. Hiç kimsenin ülkenin onurunu zedelemeye hakkı yoktur ve İran İslam Cumhuriyeti başkalarının aşırı talepleri karşısında geri adım atmayacaktır. Sahada ülkeyi nasıl savunuyorsak, diplomasi alanında da İran halkının çıkarlarını ve onurunu savunacağız” dedi.

İran ateşkesin ihlal edilmesi karşısında geri adım atmayacak

Savaş sonrası yürütülen müzakerelere değinen Erakçi, savaşın sona ermesinin ardından üç ay boyunca müzakere ettiklerini ve bunun sonucunda dünyanın birçok kesiminin kabul ettiği bir belgeye ulaştıklarını söyledi. Bu belgenin, İran'ın hem diplomasi masasında hem de sahada elde ettiği zaferin göstergesi olarak değerlendirildiğini ifade etti.

Karşı tarafın iki haftadan fazla mevcut koşulları sürdürememesinin bunun göstergelerinden biri olduğunu belirten Erakçi, “Ateşkesin ihlal edilmesi karşısında geri adım atmayacağız. Düşmanın, anlaşmayı ihlal etmenin alışkanlığa dönüşebileceğini düşünmesine izin vermeyeceğiz” dedi.

İran'ın güvenliği konusunda taviz vermeyeceklerini belirten Erakçi, ülkenin savaşçılarının kendilerine yöneltilen her saldırıya karşılık vereceğini söyledi. Düşmanların 17 günün ardından savaşı sürdürmekten umudunu kestiğini ve yeniden ekonomik baskıya yöneldiğini ifade etti.

Yaptırımların etkilerine de değinen Erakçi, ekonomik baskının ülke açısından maliyet ve kayıplara yol açtığını, ancak İran İslam Cumhuriyeti'nin bu baskılar nedeniyle kendisini satmayacağını söyledi. “Obama döneminde ABD yaptırımlarına nasıl direndiysek, yeni yaptırımlara karşı da direneceğiz. Obama'yı da Trump'ı da gördük ve hepsinde Amerikan karakterini ve kibirli zihniyeti gözlemledik” dedi.

Tüm İslam ülkeleriyle geniş ilişkilerden yanayız

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, İran'ın İslam ülkeleriyle ilişkilerini geliştirme politikasına vurgu yaparak, “Başta komşu ülkeler olmak üzere tüm İslam ülkeleriyle iyi ilişkiler kurmak istiyoruz. Bu doğrultuda İslam ülkeleriyle ekonomik ilişkilerimizi genişletmeye çalışıyoruz” dedi.

Komşularıyla iyi komşuluk ilişkileri kurmak istediklerini belirten Erakçi, Batı Asya bölgesindeki tüm ülkelerle de uygun ve yapıcı ilişkiler geliştirmeyi hedeflediklerini söyledi.

İran-Mısır ilişkilerine ilişkin Erakçi, Mısır'la iyi ilişkiler kurmak istediklerini belirterek, Mısır'daki dostlarının ilişkilerin yeniden tesis edilmesine hazır oldukları sonucuna varmaları halinde İran'ın da buna hazır olduğunu ifade etti.

Mısırlı bir din adamının Tahran-Kahire ilişkilerine ilişkin sorusunu yanıtlayan Erakçi, “Bu sorunun yanıtını Mısır Dışişleri Bakanı Bedr Abdülati vermeli. Ancak şu anda İran ile Mısır arasında anlaşmazlık yaratacak hiçbir zemin bulunmuyor” dedi.

İran-Lübnan ilişkilerine de değinen Erakçi, İran İslam Cumhuriyeti'nin Lübnan'daki tüm gruplar ve siyasi kanatlarla iyi ilişkiler istediğini ve Lübnan hükümetiyle de iyi ilişkiler kurmaya hazır olduğunu söyledi. Bununla birlikte, Lübnan hükümetinin bazı politikalarını beğenmediklerini ve Lübnan Dışişleri Bakanlığı'nın daha fazla sağduyu göstermesini umduklarını ifade etti.

İran'ın Afrika ülkeleriyle ilişkilerine değinen Arakçi, İran'ın Afrika ülkeleriyle her zaman iyi ilişkilere sahip olduğunu ve bu ilişkileri genişletip derinleştirmek istediğini belirtti.

İran'ın İslam dünyasına bakışı birlik perspektifine dayanıyor

İran Dışişleri Bakanı, İslami birliğin önemine vurgu yaparak, “Bizim İslam dünyasına bakışımız birlik perspektifine dayanıyor. Bu yaklaşım İmam Humeyni'nin ve ondan sonra şehit liderimizin öğretilerinden kaynaklanıyor. Onun şehadetinden sonra bu yaklaşım bizim için daha da önemli hale geldi” dedi.

İran'ın İslam dünyasıyla birlik temelli ilişkileri genişletmek istediğini belirten Arakçi, komşu ülkelerin de İran açısından özel bir konuma sahip olduğunu söyledi.

Erakçi, “Türkiye ve Irak'tan Pakistan ve Afganistan'a kadar İran İslam Cumhuriyeti'nin politikası, karşılıklı saygı ve karşılıklı çıkarlar temelinde ilişkileri geliştirmektir” ifadelerini kullandı.