Herkes Türkiye veya Kanada’da Konser Beklerken O Şoke Eden Kararı Verdi: 20 Yıl Sonra Ülkesine Döndü

Ünlü müzisyen Muhsin Namjoo, yurt dışındaki konser ve turne beklentilerini bir kenara bırakıp sürpriz bir kararla tam 20 yıl sonra ülkesi İran’a döndü.

Rock, blues ve caz tınılarını geleneksel İran müziğiyle harmanlayan; Mevlana ve Hafız’ın klasik dizelerini sokak dili ve hicivle buluşturan sanatçı, yayınladığı bir video ile ülkesine giriş yaptığını duyurdu.

Bu Bir İlk Değil: Sanatçıların Vatan Sevdası

Namjoo’nun bu hamlesi akıllara benzer süreçleri de getirdi. Nitekim gerilimin ve savaş atmosferinin en yoğun yaşandığı günlerde, bir diğer ünlü İranlı sanatçı Kaysar (Gheysar) da aynı kararı alarak aniden ülkesine geri dönmüştü.

Yıllarca yurt dışında yaşadıktan sonra en kritik dönemlerde doğdukları topraklara dönen sanatçıların bu adımı, kamuoyunda gerçek bir “vatan sevdası” ve köklerine bağlılık örneği olarak yorumlanıyor.