Hz. Muhammed'in (s.a.v) doğum günü İran'da kutlanıyor

Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (s.a.v) doğum günü için bugün ülke genelinde kutlama etkinlikleri yapılıyor.

Bu tören her akşam ülkeyi savunmak için meydanlarda düzenlenen mitinglerle eş zamanlı gerçekleşecek.

İslami Tebliğ Kurumu Koordinasyon Konseyi, İran’ın genelinde düzenlenecek kutlama etkinliklerine katılım çağrısı yaptı.

Hz. Muhammed’in (s.a.v.) doğum günü için yarın Tahran’da büyük etkinlik yapılacak

“Ümmet-i Ahmed” adlı etkinlik yarın saat 16.00 ila 20.00 arasında Tahran’daki Haft-i Tir Meydanı’ndan Valiasır Meydanı'na kadar gerçekleştirilecek.

İslam dünyasında birliğe vurgu yapan İran İslam İnkılabının kurucusu rahmetli İmam Humeyni, tüm İslami grupların birlik ve berabelik içinde olmaları için 12 ila 17 Rebiülevvel tarihleri arasındaki günleri Vahdet Haftası olarak adlandırdı. Bu günlerde dünyanın birçok noktasında Vahdet Haftası münasebetiyle etkinlikler düzenleniyor.