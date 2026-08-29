Devrim Lideri'nden hükümete ekonomi ve toplumsal birlik mesajı

İran İslam Devrimi Lideri Ayetullah Seyyid Mücteba Hamaney, Hükümet Haftası dolayısıyla yayımladığı mesajda, hükümetin özellikle savaş, yaptırım ve kuşatma koşullarında gerçekleştirdiği çalışmaları takdir etti.

Ayetullah Hamaney, hükümetin halkın ihtiyaç duyduğu mal ve hizmetlerin temini, zarar gören bölgelerin onarılması ve enerji yönetimi alanlarında attığı adımlara dikkat çekti.

İran'ın daha güçlü bir ülke haline gelmesi için ülkenin ve halkın gücünün doğru şekilde anlatılması ve öne çıkarılması gerektiğini belirten Ayetullah Hamaney i, eksiklik ve sorunların ise propaganda konusu yapılmak yerine planlama ve eylem yoluyla giderilmesi gerektiğini söyledi.

Ekonomik sorunlara da değinen Ayetullah Hamaney; enflasyon, işsizlik, fiyatların ve piyasaların yönetimi, ekonomik büyüme, yatırımın artırılması ve üretimin canlandırılması konularına ciddi şekilde odaklanılması gerektiğini ifade etti. Bu alandaki temel çözümün ise yerli üretime daha fazla dayanmak olduğunu vurguladı.

Ayetullah Hamaney ayrıca gençlerin sunduğu teknoloji ve yeniliklerden yararlanılmasının ülkenin tarım, sanayi, kültür, eğitim, iletişim ve sosyal alanlarda önemli sıçramalar gerçekleştirmesine katkı sağlayabileceğini belirtti.

Mesajın önemli bölümünü ise toplumsal birlik ve bütünlüğün korunması oluşturdu. Tüm siyasi, ekonomik, kültürel, sosyal ve güvenlik kararlarında toplumsal bütünlüğün dikkate alınması gerektiğini belirten Ayetullah Hamaney, toplumu bölebilecek söylemlere karşı uyarıda bulundu.

Derim Lideri, «savaş veya müzakere», «uzlaşı veya radikalizm», «uzlaşma veya savaş yanlılığı» gibi ikiliklerin topluma zarar verebileceğini belirterek, şu ifadeyi kullandı:

“Kesin olarak ilan ediyorum: Toplumsal bütünlüğe zarar veren her türlü eylem yasaktır”

Ayetullah Hamaney ayrıca kültür, eğitim ve öğretime stratejik önem verilmesi gerektiğini belirterek öğretmenler, akademisyenler, din eğitimi alanında görev yapanlar, doktorlar, hemşireler ve ev kadınlarının toplumun geleceğinin şekillenmesindeki rolüne dikkat çekti.

Devrim Lideri, mesajın sonunda ise hükümetin ve tüm sorumluların çalışmalarının «daha güçlü bir İran» hedefi doğrultusunda ilerlemesi temennisinde bulundu.