Silahlı Kuvvetlerimiz düşman karşısında güçlü bir şekilde duruyor

İran Ordusu Başkomutanı Tümgeneral Emir Hatemi, Gilan eyaletinde düzenlenen Ordunun 3 bin 785 şehidi anma kongresinde, son dönemdeki dayatılan savaşlarda silahlı kuvvetlerin düşmanlara karşı sergilediği performansa değinerek şunları söyledi:

“Askeri mantıkta saldıran ve saldırgan taraf, ancak hedeflerine ulaştığında sahada galip sayılır. Ancak savunma savaşında düşmanın hedeflerine ulaşmasını engellemek, savunma yapan tarafın zaferi anlamına gelir.”

Son dönemdeki dayatılan savaşlarda düşmanın hedeflerinden hiçbirine ulaşamadığını belirten Tümgeneral Hatemi, düşmanın İran’ın füze ve insansız hava aracı kapasitesini ortadan kaldırmaya çalıştığını söyledi.

Tümgeneral Hatemi, “Ancak Silahlı Kuvvetlerin füzeleri ve İHA'ları son ana kadar en yoğun şekilde düşmana doğru fırlatıldı” dedi.

İran Silahlı Kuvvetlerinin hava savunması başta olmak üzere çeşitli alanlarda düşmana karşı güçlü bir şekilde direndiğini belirten Tümgeneral Hatemi, bu süreçte düşmana ait bazı insansız ve insanlı hava araçları ile stratejik ekipmanların zarar gördüğünü ifade etti.

İran Silahlı Kuvvetlerinin durumu hakkında düşmanlar tarafından ortaya atılan iddiaları reddeden Tümgeneral Hatemi, “Düşman, İran Silahlı Kuvvetlerini ortadan kaldırdığını iddia ediyor. Oysa kendileri de Silahlı Kuvvetlerin güç, inisiyatif, yaratıcılık ve cesaretle her zaman düşmanların karşısında durduğunu ve durmaya devam edeceğini biliyor” ifadelerini kullandı.