Pezeşkiyan ve Putin 1 Eylül'de Bişkek'te görüşecek

Rusya Devlet Başkanı'nın Dış Politika Yardımcısı Yuri Uşakov, 28 Ağustos 2026 Cuma günü gazetecilere yaptığı açıklamada, Rusya Devlet Başkanı'nın Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te düzenlenecek Şanghay İşbirliği Örgütü liderler zirvesi kapsamında gerçekleştireceği ikili görüşmelere İran Cumhurbaşkanı ile yapacağı görüşmeyle başlayacağını belirtti.

Uşakov, mevcut Ortadoğu'daki karmaşık durum ve İran'la bağlantılı gelişmeler nedeniyle bu görüşmenin özel önem taşıdığını vurgulayarak, “Dolayısıyla Ortadoğu, kuşkusuz iki ülke liderinin görüşmesindeki temel konu olacaktır. Elbette görüşmede ikili meseleler de ele alınacaktır” dedi.

Daha önce İran'ın Rusya Büyükelçisi Kazım Celali, 26 Ağustos 2026 Çarşamba günü Moskova'da yaptığı açıklamada, iki ülke cumhurbaşkanının gelecek hafta görüşmesinin planlandığını duyurmuştu.

İki ülke liderleri arasında iyi temasların sürdüğünü belirten Celali, Pezeşkiyan ve Putin'in şimdiye kadar yüz yüze beş kez görüştüğünü, gelecek hafta Bişkek'te düzenlenecek Şanghay İşbirliği Örgütü Devlet Başkanları Zirvesi kapsamında yapacakları görüşmeyle bu sayının altıya yükseleceğini söyledi.

İranlı diplomatın verdiği bilgiye göre, iki ülkenin cumhurbaşkanları son iki yıl içerisinde ayrıca altı telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

26. Şanghay İşbirliği Örgütü üye ülkeleri liderler zirvesinin, 2026 yılında örgütün dönem başkanlığını yürüten Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te 31 Ağustos ve 1 Eylül tarihlerinde düzenlenmesi planlanıyor.