Erakçi, Lübnan Şii Yüksek İslam Konseyi Başkan Yardımcısı ile görüştü

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, 40. İslami Birlik Konferansı'na katılmak üzere başkanlığındaki heyetle Tahran'a ziyaret gerçekleştiren Lübnan Şii Yüksek İslam Konseyi Başkan Yardımcısı Şeyh Ali el-Hatib ile görüştü.

Lübnan Şii Yüksek İslam Konseyi Başkan Yardımcısı görüşmede, Lübnan'daki son durumu ve Siyonist rejimin ülkeye yönelik saldırılarının devam ettiğini anlatarak, İran’ın direniş gösteren Lübnan halkına ve ülkenin toprak bütünlüğü ile ulusal egemenliğine yönelik saldırganlık ve Siyonist işgale karşı sergilediği ilkeli tutumu takdir etti. El-Hatib, bu tutumun Lübnan halkına moral ve umut verdiğini belirtti.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi ise Şeyh Ali el-Hatib ve beraberindeki heyetin 40. Uluslararası İslami Birlik Konferansı'na katılımından duyduğu memnuniyeti ifade ederek, İran’ın Lübnan halkına, ülkenin toprak bütünlüğüne ve ulusal egemenliğine yönelik kararlı desteğinin devam edeceğini vurguladı.

Lübnan'a yönelik savaşın sona erdirilmesi ve Siyonist işgal güçlerinin Lübnan topraklarından çekilmesi konusuna İran'ın özel önem verdiğini belirten Erakçi ayrıca, Siyonist rejimin soykırım, savaş kışkırtıcılığı ve yayılmacılığına karşı İslam ülkeleri arasındaki birlik ve dayanışmanın güçlendirilmesinin önemine dikkat çekti. İran Dışişleri Bakanı, bölge ülkelerinin karşı karşıya olduğu tehditler ve bölge ülkelerinin içişlerine yönelik yıkıcı müdahalelerle mücadele için İslam ülkeleri ve bölge ülkeleri arasındaki dayanışmanın güçlendirilmesi gerektiğini ifade etti.