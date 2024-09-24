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24 Eyl 2024 10:50

İran, Gazze’deki savaşı durdurmak için işbirliği yapmaya hazır

İran, Gazze’deki savaşı durdurmak için işbirliği yapmaya hazır

İran Cumhurbşkanı Yardımcısı Muhammed Cevad Zarif, Birleşmiş Milletler (BM) 79. Genel Kurulu Oturumu sırasında "İran, Gazze’deki savaşı durdurmak için işbirliği yapmaya hazır" dedi.

New York'taki Birleşmiş Milletler (BM) 79. Genel Kurulu Oturumu sırasında konuşan İran Cumhurbşkanı Yardımcısı Muhammed Cevad Zarif, İran’ın Gazze’deki savaşı durdurmak için diğer ülkelerle işbirliği yapmaya hazır olduğunu söyledi.

"Savaş arayışında değiliz ancak kendimizi savunacağız"

Zarif "Vatandaşlarımız ve diğer ülke vatandaşları için daha barışçıl ve istikrarlı bir dünyaya doğru ilerlemek istiyoruz. Savaş arayışında değiliz ancak kendimizi savunacağız" dedi.

Cumhurbşkanı Yardımcısı, Şehit Heniyye suikastına atıfta bulunarak, İran'ın, "egemenliğin bariz ihlali" olarak adlandırdığı duruma her an misilleme yapma hakkına sahip olduğunu belirtti.

Şehit Heniyye suikastına değinen Zarif, "Suikastın ardından uluslararası toplum Gazze'deki savaşın sona ermesi için itidalli davranmamızı istedi ancak ateşkes vaadi hiçbir zaman gerçekleşmedi" ifadesinde bulundu.

News ID 1920391

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