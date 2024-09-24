Siyonist rejim insanlık tarihinin en şerefsiz suçlusu

İslami Şura Meclisi Başkanı Muhammed Bakır Galibaf bugün meclisin açık oturumu öncesi yaptığı konuşmada, Tebes kömür madeni kazasının içler acısı olduğunu belirterek, kazada hayatını kaybeden işçilerin yakınlarına başsağlığı diledi.

Siyonist rejimin Lübnan saldırılarına tepki gösteren Muhammed Bakır Galibaf, “Siyonist rejimin son terör saldırısında Lübnan halkına yönelik toplu katliamını ve savunmasız halkın evlerinin bombalanmasını şiddetle kınıyoruz ve geçmişte olduğu gibi Lübnan halkı ve hükümetinin yanındayız” dedi.

Siyonist rejim saldırılarında şehit olan Lübnanlı kişilerin ailelerine ve Lübnan halkıyla hükümetine başsağlığı dileyen Galibaf, yaralılar için de acil şifalar diledi.

Siyonist rejimin insanlık tarihinin en şerefsiz suçlusu olduğunu kanıtladığını ifade eden Galibaf, “Körü körüne terör eylemleriyle pervasızca çocukları öldürüyorlar, soykırım yapıyorlar, masum insanları katletiyorlar ve bu eylemlerle övünüyorlar” ifadesini kullandı.

Galibaf, “Bütün bunlar, bu suçların failleri ABD Kongresi'nde, dünya kamuoyunun gözleri önünde durarak tüm insani değerleri alaya almaya teşvik edilirken yapılıyor. ABD ve Avrupa Birliği, uluslararası yasalar üzerinde yalnızca kendilerine ve müttefiklerine fayda sağladığında duruyor; ancak sonuçta ABD yönetimi uluslararası askeri, endüstriyel ve Siyonist kompleksin çıkarları uğruna insanlığı feda etmeye hazır” diye konuştu.

Galibaf, “Siyonist rejim yok olacak; çünkü zulüm uzun sürmeyecek ve bundan sonra dünya halkları bu suçların liderlerini ve faillerini yargılayacaktır” ifadesini kullandı.

Galibaf, başta Müslüman hükümetler olmak üzere dünyadaki tüm ülkelerin ve adalet arayanların işbirliğiyle Siyonist ölüm makinesinin durdurulması ve Gazze'de bir an önce barış sağlanması gerektiğini vurguladı.