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24 Eyl 2024 11:08

Grossi, Irakçi ile görüşmesini 'önemli' değerlendirdi

Grossi, Irakçi ile görüşmesini 'önemli' değerlendirdi

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Başkanı Rafael Grossi, New York’ta İran Dışişleri Bakanı Seyyid Abbas Irakçi ile görüşmsini 'önemli' olarak değerlendirdi.

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Başkanı Rafael Grossi sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda, New York’ta Birleşmiş Milletler (BM) 79. Genel Kurulu sırasında İran Dışişleri Bakanı Seyyid Abbas Irakçi ile görüşmsini 'önemli' olarak değerlendirdi.

New York temaslarını sürdüren İran Dışişleri Bakanı Seyyid Abbas Irakçi dün gece Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Başkanı Rafael Grossi ile bir araya geldi.

Bu görüşmede İran ile UAEA arasındaki ilişki ve işbirliğinin güçlendirilmesi konusunda görüş alışverişinde bulunuldu.

News ID 1920392

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