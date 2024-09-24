Al Mayadeen muhabiri Lübnan'ın güneyinde şehit oldu

Al Mayadeen kanalı muhabiri Hadi el-Seyyid, işgal ordusunun dün Lübnan'ın güneyine düzenlediği saldırılarda şehit düştü.

Lübnan merkezli Al Mayadeen kanalı, Hadi el-Seyyid için başsağlığı dileğinde bulundu.

İsrail'in Lübnan'a düzenlediği saldırılarda şehit sayısı 558'e çıktı

Siyonist İsrail'in dün Lübnan'a düzenlediği saldırılarda ölü ve yaralı sayısı artıyor.

Lübnan Sağlık Bakanı Firas el-Ebyad'ın, yaptığı son açıklamaya göre hava saldırılarında şehit sayısı 54'ü çocuk, 94'ü kadın olmak üzere 558'e, yaralı sayısı 18355'e yükseldi.

Katil İsrail ordusu, Lübnan'ın güney kentlerinin yanı sıra Bekaa ve Baalbek bölgelerine yüzlerce hava saldırısı düzenlemişti.