İmam Humeyni'nin torunundan Nasrullah'a önemli mektup

İran İslam Cumhuriyeti Kurucusu İmam Humeyni'nin torunu Hüccetülislam Velmüslimin Seyyid Hasan Humeyni, Hizbullah Genel Sekreteri Seyyid Hasan Nasrullah'a bir mektup yazdı.

Mektubun metni:

"Bismillahirrahmanirrahim

Allah Teâlâ şöyle buyurmuştur: "Bizse o yerde zayıf düşürülenlere lütfetmek, onları önderler yapmak ve onları mirasçılar kılmak istiyorduk. "

Mücahid ve Aziz Kardeşim, Hüccetülislam Velmüslimin Seyyid Hasan Nasrallah (Allah'ın bereketleri üzerinize olsun).

Siyonist zalim rejime karşı verdiğiniz mücadele, geçmişte olduğu gibi bugün de her Müslüman için bir gurur ve her özgür insan için bir onur kaynağıdır. İmam Humeyni'nin buyurduğu gibi, "Şehadet, Allah'ın adamlarının sanatıdır" ve bugün siz kıymetli kişiler, zalimlik ve vahşetin simgesi olanlara karşı direniş ve mücadele sanatında ustalaştınız. Zorbalıktan başka bir dil anlamayan ve insanlıktan en ufak bir pay almamış olanlar, bugün Batı hükümetlerinin kapsamlı desteği, Arap hükümetlerinin utanç verici suskunluğu ve Doğu hükümetlerinin utanmaz seyirciliği altında her türlü şiddet ve vahşeti sergiliyorlar.

Bugün Hizbullah’ın Lübnan’daki evlatlarının ve Gazze'deki Filistinli mücahitlerin iradesi ve direnişi, hakikatin ölçütü ve onur ile özgürlüğün benzersiz sembolüdür. Gerçekten de bugün, haklılığınızı ifade eden dil ve kalemler sustuğunda, silahlar kınında kaldığında, kıyamet gününde şaşkın ve mahcup olunmayacak mı?!

Ben de İmam Humeyni'nin manevi evlatları gibi, büyük bir onurla siz mücahid kardeşime hizmet etmek için hazırım. İslam’ın kutsiyetini savunma yolunda ve gayri meşru Siyonist rejime karşı cihadın her cephesinde sizinle omuz omuza olmayı kabul ediyorum. İnşallah, sizinle birlikte büyük bir zafere ulaşacağım.

Kardeşiniz Seyyid Hasan Humeyni

Kum, Salı, 2 Mehr 1403 (Hicri Şemsi)

20 Rebîülevvel 1446 (Hicri Kamerî)

(20 Eylül 2024)"