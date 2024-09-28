Yemen Ensarullah Hareketi Lideri, Nasrullah'ın şehadeti münasebeti ile konuştu

Yemen Ensarullah Hareketi Lideri Seyyid Abdulmelik el-Husi Hizbullah Hareketi Genel Sekreteri Hasan Nasrullah'ın şehadeti münasebeti ile bir konuşma gerçekleştirdi.

Yemen Ensarullah Hareketi Lideri Nasrullah'ın şehadetinden dolayı İran İslam Devrimi Lideri Ayetullah Seyyid Ali Hamanei'ye başsağlığı diledi.

Nasrullah'ın şehadetini büyük bir kayıp olarak değerlendiren El-Husi, "Bu tür terör ve şehadetlerin yolumuzu daha dimdik devam etmemize neden olmuştur" dedi.

Nasıl ki İsrailliler İsmail Heniyye'nin şehadeti sonrasında hayal kırıklığına uğradıysa, biz de İsrail'in Seyyid Hasan Nasrullah'ın şehadeti sonrasında gerçekleştirmek istediği hayallerini boşa çıkaracağız.