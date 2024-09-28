İran Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Muhammed Bakıri, Lübnan Hizbullah Hareketi Genel Sekreteri Seyyid Hasan Nasrullah’ın şehadeti üzerine bir taziye mesajı yayınladı.

Tümgeneral Bakıri'nin kaleme aldığı mesajda, "Siyonist Rejim, Aksa Tufanı yenilgisinden ve Gazze'nin güçlü direnişinden bir yıl sonra, ABD terörist rejiminin ve insan özgürlüğü ve insan hakları iddiasında bulunan Avrupalı ve Batılı müttefiklerin şeytani ve tam desteğiyle barbarca bir cinayet gerçekleştirdi. Onlar, bu hain eylemin, direnişçilerin Siyonist karşıtı savaş cephesindeki kararlılığına gölge düşürmeyeceğini bilmelidir." ifadesine yer verildi.

Direnişçilerin verdiği mücadelede gurur verici ve yeni başarılara imza atacaklarına inandıklarını belirten Tümgeneral Bakıri'nin mesjında, “Bu durum Hizbullah'ın gücünü ikiye katlayacak ve direnişçileri Siyonistlere karşı mücadelede daha kararlı hale getirecek.” denildi.

Mesajda, "Şehit Nasrullah'ın yolu güçlü bir şekilde devam edecek. Yüce Allah'ın yardımıyla bölgenin ve Filistin'in kaderi, yakın gelecekte direniş savaşçılarının çelik gibi iradesi ve Hizbullah önderliğindeki Direniş Cephesi’nin desteğiyle belirlenecektir.” ifadesi kullanıldı.