İran BM Güvenlik Konseyi'nin acil toplanmasını istedi

İran'ın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Said İrevani, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’e ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) Dönem Başkanı Samuel Zbogar’a gönderdiği mektupta, İsrail rejiminin terör saldırılarına karşı bu konseyin acil toplantı yapmasını istedi.

İrevani’nin gönderdiği mektupta, “İsrail rejimi bir yıldan fazla bir süredir hiçbir ceza almadan Gazze'de soykırım, savaş suçları ve insanlık karşıtı suçlar işlemektedir. BM Güvenlik Konseyi, ABD'nin bu kurumun etkili bir karar almasını engellemesi nedeniyle felç olmuş durumda. Şimdi bu isyancı rejim savaşın Lübnan'a doğru genişletiyor. Hiç şüphesiz, İsrail rejimi bu saldırı eylemini ve savaş suçlarını işleyerek BM Şartını, uluslararası insan hakları da dahil olmak üzere uluslararası hukuku ve uluslararası insan haklarını açıkça ihlal etmiştir. İsrail rejimi sorumlu tutulmalı ve işlediği iğrenç suçların sonuçlarını kabul etmelidir” denildi.

İrevani, “İran, bu korkakça saldırı eylemlerini şiddetle kınıyor ve bu eylemlerin bölgesel ve uluslararası barış ve güvenlik üzerindeki korkunç sonuçlarını dikkate alarak Güvenlik Konseyi'nden İsrail rejiminin eylemlerini kararlı ve güçlü bir şekilde kınamasını talep ediyor” dedi.

İrevani’nin gönderdiği mektubun devamında, “İran İslam Cumhuriyeti ayrca, Güvenlik Konseyi'nden İsrail rejiminin sürekli saldırganlığını durdurmak ve bölgenin topyekün bir savaşa sürüklenmesini önlemek için acil ve kararlı önlemler almasını talep ediyor. Güvenlik Konseyi, İsrail rejimini Gazze ve Lübnan'daki saldırgan eylemlerine ve menfur suçlarına derhal son vermeye ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin ilgili kararlarına uymaya zorlamalı” ifadelerine yer verildi.