İran Savunma Bakanı'ndan Nasrullah'ın şehadeti nedeniyle başsağlığı mesajı

İran Savunma Bakanı Havacı Tuğgeneral Aziz Nasirzade, Lübnan Hizbullah Hareketi Genel Sekreteri Seyyid Hasan Nasrullah’ın şehadeti üzerine bir taziye mesajı yayınladı.

Tuğgeneral Nasirzade'nin kaleme aldığı mesaj şöyle:

"Gaspçı, zalim ve şeytani rejimle mücadelede tüm Müslümanların, kendi imkanlarıyla onurlu Lübnan halkı ve Hizbullah'ın yanında yer alması ve onlara ardım etmesi farzdır. (Ayetullah Hamanei).

Gaspçı Siyonist rejimin Lübnan Hizbullah Hareketi Genel Sekreteri Seyyid Hasan Nasrullah'ı şehit etme suçu, bu terörist rejimin alçaklığını ve çaresizliğini göstermektedir.

Lübnan'ın banliyölerindeki insanların vahşice katledilmesi ve ABD'nin bağışladığı tonlarca bombaların büyük çoğunluğu kadın ve çocuklardan oluşan savunmasız insanları öldürmek için benzeri görülmemiş bir şekilde kullanımı, bu cani rejimin hiçbir uluslararası yasaya ve insan haklarına uymadığını bir kez daha dünyaya kanıtladı.

Rezil İsrail rejiminin emperyalizmin kapsamlı desteğiyle son birkaç ayda gerçekleştirdiği iğrenç eylemler, bu kanserli tümörün suçlarında sınır tanımadığını ve utanç verici varoluşunu sürdürebilmek için her türlü barbarca eyleme başvurduğunu gösteriyor.

Başta Seyyid Hasan Nasrullah olmak üzere direniş komutanlarına yönelik suikast, çağrı cihazları üzerinden binlerce kişiye toplu suikast yapılması ve Gazze'de 40 binden fazla insanın öldürülmesi onların (Siyonist rejim) insanlığa karşı savaş suçlarının yalnızca bir kısmıdır. Uluslararası toplumun bu rejimin liderlerini yargılaması bekleniyor.

Mübarek hayatının 30 yılını zulme karşı mücadeleye adayan bilge bir mümin, salih bir kul ve cesur bir komutan olan Nasrullah’ın şehadetinden dolayı İslam Devrimi Lideri, İran ve Lübnan halkı ve direniş cephesine taziyelerimi sunuyor, işgalci rejimin bu cinayetini kınıyorum.

Kuşkusuz bu eyleme gereken yanıt Hizbullah başta olmak üzere direniş ekseni tarafından verilecektir ve direniş seyyidinin ifadesine göre bu mücadeleden kesinlikle galip çıkacağız.”