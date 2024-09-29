Haşdi Şabi: Nasrullah'ın şehadeti Siyonistlerin kabusu olacak

Al Mayadeen’e göre, Lübnan Hizbullah Genel Sekreteri Seyyid Hasan Nasrullah'ın şehadeti nedeniyle taziyelerini dile getiren Haşdi Şabi grubu lideri Falih el Feyyad "Şehit Seyyid Hasan Nasrullah gurur duyduğumuz, tüm özgür insanların ve direniş unsurlarının sığınabileceği bir kişiydi" dedi.

Feyyad, Nasrallah'ın hiçbir sahayı terk etmediğini, hiçbir zaman geri adım atmadığını, Filistin'in zararına asla kimseyle uzlaşmadığını kaydetti.

Şehit Nasrullah’a hitaben Feyyad, "Ey büyük şehit! yaşadığınız dönemde Siyonistlerin korkunç bir kabusuydunuz ve şehadetinizden sonra da onların kabusu olmaya devam edeceksiniz. Onlarca eğittiğiniz direniş unsurları asla başarısız olmayacak ve zafere ulaşana ve işgal altındaki kutsal mekanda namaz kılana kadar yolunuzu sürdürmekten ve tamamlamaktan pesetmeyecek" ifadesinde bulundu.