Irak Direnişi’nden İsrail’in Samson üssüne İHA’lı saldırı

Irak İslami Direnişinin işgal altındaki topraklara yönelik İHA’lı saldırı düzenlediği duyuruldu.

Al Mayadeen’e göre, Irak İslami Direnişi bir bildiri yayınlayarak Filistin ve Lübnan halkını desteklemek ve aralarında çocuklar, kadınlar ve yaşlıların da bulunduğu sivillerin katledilmesine yanıt olarak Cumartesi günü çok sayıda intihar İHA’sı kullanarak işgal altındaki topraklardaki Samson askeri üssünü hedef aldığını açıkladı.

Daha önce Siyonist medya, işgal altındaki Golan'da insansız hava aracının bu bölgenin semasına girmesi sonrasında sirenlerinin çaldığını bildirmişti.

