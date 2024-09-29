Irakçi'den İsrail'in Lübnan'daki terör eylemlerinin sonuçları konusunda uyarı

İran Dışişleri Bakanı Abbas Irakçi, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ve BM Genel Kurul Başkanı Philemon Yang ile yaptığı ayrı görüşmelerde, Siyonist rejimin Lübnan'da Seyyid Hasan Nasrullah ve birçok arkadaşının şehit olmasına yol açan yeni saldırgan ve terörist eylemlerinin tehlikeli sonuçları konusunda uyarıda bulundu.

Dışişleri Bakanı Irakçi bu görüşmelerde bölgesel ve uluslararası barış ve güvenliğin korunması için Birleşmiş Milletler'in acil eyleme geçme sorumluluğuna vurgu yaptı.

Güvenlik Konseyi'nin etkili önlemler almadığına ve İsrail'in soykırımı ve saldırganlığını kınayan basit bir açıklama bile yayınlayamadığına işaret eden Irakçi, BM Genel Sekreteri ve Genel Kurul Başkanı'nın işgalci rejimin kötülükleriyle yüzleşmek için uluslararası toplumu harekete geçirme sorumluluğunu hatırlattı.

ABD'nin Güvenlik Konseyi'nde Siyonist rejimi Gazze'deki soykırımı ve Lübnan'a yönelik saldırıyı durdurmaya zorlayacak her türlü eylemi engellediğini belirten Irakçi, ABD'yi İsrail'in suçlarında ve kötülüklerinde kesin bir ortak olarak gördü ve ABD tarafından bağışlanan taş kıran bombaların direniş liderlerine suikast düzenlemek için kullanılmasının ABD’nin İsrail'in suçlarına ortak olmasının açık bir örneği olduğunu ifade etti.

İran’ın hayati çıkarlarını ve ulusal güvenliğini Siyonist rejimin kötülüklerine karşı kapsamlı bir şekilde savunma kararlılığını vurgulayan Irakçi, “İsrail işgaline ve saldırganlığına karşı direniş yolu ve davası güçlü bir şekilde devam edecek ve Siyonist rejimin suçları bölge halkını vazgeçilmez haklarına sahip çıkma ve İsrail rejiminin kötülükleriyle yüzleşme konusunda daha kararlı hale getirecektir” dedi.