Hizbullah doğruladı: Nebil Kavuk şehit oldu

Lübnan direnişi, Hizbullah Hareketi İcra Konseyi Üyesi Şeyh Nebil Kavuk'un Siyonist İsrail tarafından şehit edildiğini doğruladı.

Hizbullah'tan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

''Hizbullah liderliği, direniş halkına, ümmetin mücahitlerine, Lübnan’daki ve yurtdışındaki ilmi havzalara, Siyonistlerin Şiyah bölgesinde düzenlediği hain bir saldırı sonucu ilahi şehadet mertebesine ulaşan mücahid alim Şeyh Nebil Kavuk’un şehadet haberini büyük bir gururla duyurur.

Şehit Şeyh, Hizbullah’ın çeşitli birimlerinde birçok örgütsel sorumluluk üstlenmiş, kendisine verilen emaneti layıkıyla taşıyan, ilmi ve davet misyonunu yerine getiren büyük bir mücahid idi. Hayatını cihat, fedakârlık ve hizmet alanlarında geçirmiş, her zaman mücahitlerin yanında, ön saflarda bulunmuştur.

Bu büyük kayıp dolayısıyla Sahib’ûz Zaman’a, Saygıdeğer Seyyid İmam Hamanei’ye, sabırlı ve metanetli ailesine başsağlığı diliyoruz. Allah onlara dünya ve ahirette en güzel mükafatı versin.''