İranlı uzman: Hizbullah’ın yapısı komutanların şehadetiyle sarsılmaz

Uluslararası İlişkiler Uzmanı İmad Abşenas, Lübnan'daki son gelişmeler ve Siyonist rejimin Hizbullah Genel Sekreteri Nasrullah'ı şehit etmesiyle ilgili analizinde "Olayın ana nedenlerinden biri, bazılarının Amerika'nın tuzağına düşmesidir. Amerika'nın İsrail'den bağımsız olduğunu sanıyorlar ve Amerika aracılığıyla barış ve ateşkes sağlanabileceğini düşünüyorlar. Bu yüzden İsrail'e verilmesi gereken tepki ve karşılıkta tereddüt ettiler. Şu anda İsrail’in hesabı fazlasıyla kabardı ve ona gerekli yanıt da verilmedi." dedi.

Abşenas şöyle devam etti: "Aslında bazıları, şu anda barış görüşmelerinin sürdüğünü düşünüyordu; eğer tepki gösterirlerse barış görüşmeleri bozulur ve Netanyahu bölgede kapsamlı bir savaşı başlatır. Bu görüş ve yaklaşımlar doğrultusunda İsrail de fırsatı değerlendirdi, ilerledi ve Hizbullah komutanlarını teker teker öldürdü. Kendisine layık bir tepki görmediği için daha da cüretkâr hale geldi."

Uluslararası ilişkiler uzmanı Abşenas, Siyonist rejimin yeniden layık bir tepki görmezse kimsenin tahmin edemeyeceği işler yapacağına inandığını ifade ederek, "Siyonist rejim terörist bir hükümettir ve ona karşı koymanın tek yolu uygun bir tepkidir." dedi.

Abşenas, "Şehit Nasrullah’a yönelik suikast basit bir olay değildi; Amerika, İngiltere ve diğer bazı Avrupa ülkelerinin istihbarat operasyonları bu olayda etkili oldu. Uzun süredir, Beyrut’taki Amerikan Büyükelçiliği’nde maaş alan birçok casus tutuklandı. Aslında Amerika, casuslara istihbarat, askeri, siyasi, ekonomik ve diğer alanlarda destek sağlıyor ve bu olayın başlıca taraflarından biridir." diye ekledi.

Abşenas, sözlerine şöyle devam etti: "Bazıları, Amerika'nın bu suikast operasyonuna katıldığına, uydu veya insansız hava araçları aracılığıyla İsrail'e teçhizat ve bilgi sağladığına inanıyor. Dolayısıyla, Amerika'nın barışçıl bir ülke olduğu düşüncesi yanlış bir algıdır."

Filistin Halkını Savunma Topluluğu'nun Siyasi Komisyonu üyesi Abşenas, direniş komutanlarına yönelik suikastların direnişi zayıflatmayacağı konusunda şunları söyledi: "Hizbullah, kurumsal bir yapıya sahiptir ve ilk günden itibaren tüm üyelerini şehadet için hazırlamıştır. Aslında şehadete ulaşırlarsa, parti yapısı kesinlikle etkilenmez. Hizbullah’ın iç yapısı ve faaliyetleri, Şehit Nasrullah veya diğer Hizbullah komutanlarına yapılan suikastlerden etkilenmez. Doğaldır ki, bu durum, Hizbullah üyeleri ve taraftarları üzerinde ruhsal bir etki bırakır, ancak faaliyetler açısından bir etkisi olmayacaktır."

Abşenas, Hizbullah'ın faaliyetlerinin devam edeceğini vurgulayarak, "Hatta Hizbullah çok daha yoğun faaliyetlerde bulunabilir ve gelen genç nesil daha mücadeleci bir ruh taşıyabilir. Şehit Seyyid Abbas Musavi’ye yönelik suikastten sonra Seyyid Hasan Nasrullah, Hizbullah Genel Sekreteri olarak seçildiğinde Hizbullah aniden büyük bir büyüme ve faaliyet gösterdi ve suikastten kısa bir süre sonra İsrail’i Lübnan'dan çıkarabildi." dedi.

Abşenas, son olarak şu ifadeleri kullandı: "Eğer şu anda İsrail'e uygun bir şekilde karşılık verilmezse, o yalnızca Hizbullah komutanlarını öldürmekle yetinmez. İsrail’in daha da cüretkâr hale gelip başka kişilikleri de hedef almak isteyebileceğini göz ardı etmeyin."