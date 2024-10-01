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1 Eki 2024 11:14

Pezeşkiyan yarın Katar’a gidecek

Pezeşkiyan yarın Katar’a gidecek

İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan, Asya İşbirliği Diyalog Zirvesi'ne katılmak üzere yarın Katar'a gidecek.

İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan, üst düzey bir heyetin başında yarın iki günlüğüne Katar'a ziyarette bulunacak.

Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan ayrıca Doha ziyaretinde, Katar yetkilileriyle bir araya gelecek.

Asya Diyalog Forumu Dışişleri Bakanları Toplantısı geçtiğimiz Haziran ayında Tahran’ın ev sahipliğinde düzenlenmişti.

Asya İşbirliği Diyalog Forumu, ekonomik ve kültürel alanlarda çeşitli işbirliği proje ve programlarının uygulanması amacıyla 20 yılı aşkın bir süredir Asya içi diyaloğu teşvik eden 35 Asya ülkesinden oluşuyor.
 

News ID 1920613

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