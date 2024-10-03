  1. Kültür
3 Eki 2024 10:48

Şehit Nasrullah Tahran'da anıldı

Şehit Nasrullah Tahran'da anıldı

Lübnan Hizbullah Hareketi Genel Sekreteri Şehit Seyyid Hasan Nasrullah için Tahran'da anma töreni düzenlendi.

Lübnan Hizbullah Hareketi Genel Sekreteri Şehit Seyyid Hasan Nasrullah için dün akşam Tahran'da anma töreni düzenlendi.

Şehit Nasrullah Tahran'da anıldı

Şehit Nasrullah Tahran'da anıldı

Şehit Nasrullah Tahran'da anıldı

Şehit Nasrullah Tahran'da anıldı

İran vatandaşlarının yoğun katılımıya başkentteki Filistin Meydanı'nda düzenlenen törende Şehit Nasrullah anısına çiçek bırakıldı.

Tahran halkı, 'Gerçek Vaat 2' operasyonuna destek ve Siyonist İsrail'in Lübnan saldırılarını kınamak için dün başkentteki İmam Hüseyin (a.s) Meydanı'nda toplandı.

Hizbullah lideri Seyyid Hasan Nasrullah, Siyonist İsrail'in 27 Eylül'de Lübnan'ın başkenti Beyrut'a düzenlediği hava saldırısında şehit olmuştu.

News ID 1920685

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