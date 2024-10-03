İran ile Türkiye arasında ''Sınır İlleri Ekonomik İşbirliği Toplantısı'' yapıldı

İran-Türkiye 7. Sınır İlleri Ekonomik İşbirliği Toplantısı, bugün Batı Azerbyacan eyaletinin Urmiye kentinin ev sahipliğinde düzenlendi.

İran'ın Batı Azerbaycan Genel Valisi Muhammed Sadegh Motamedian, toplantıda yaptığı konuşmada, İran ile Türkiye'nin dost ve komşu ülke olduğunu belirterek, ''Ekonomik ilişkileri geliştirmek için bu dostluk güçlendirmeli, iki ülke arasındaki ticaret ve iş birliğinin artması için çaba göstermeliyiz.'' dedi.

Geçen yıl Ankara'da İran ve Türkiye liderlerinin huzurunda 10 işbirliği belgesinin imzalandığına atıfta bulunan Motamedian, ''Bu, iki ülkenin kapsamlı işbirliği gelişimi için ciddi iradesini gösteriyor.'' ifadesini kullandı.

Vali Motamedian, İran ile Türkiye arasındaki ticaret hacminin 11,7 milyar dolara ulaştığını ifade ederek, ''İki ülke olarak bu rakamın artırılmasını istiyoruz. Bunu başarmak için özellikle sınır illerindeki yetkililer arasında işbirliğine ihtiyacımız var.'' diye konuştu.

Sınır İlleri Ekonomik İşbirliği Toplantısı'na Türkiye'den Van, Iğdır, Ağrı ve Hakkari valileri katıldı.