  1. Ekonomi
7 Eki 2024 09:22

İran’ın dış ticaret hacmi yüzde 9.4 büyüdü

İran’ın dış ticaret hacmi yüzde 9.4 büyüdü

İran’ın toplam petrol dışı ticareti yaz sezonunda bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 9,4 artışla 30 milyar 600 milyon dolara ulaştı.

İran Sanayi, Madencilik ve Ticaret Bakanlığı Ticareti Geliştirme Odası Komisyonu Sözcüsü Seyit Ruhullah Latifi, ülkenin toplam petrol dışı ticaretinin yaz sezonunda bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 9,4 artışla 30 milyar 600 milyon dolara ulaştığını duyurdu.

Latifi, “Bu yaz ülkenin petrol dışı ticareti 30 milyar 600 milyon dolara ulaştı. Bunun 12,3 milyar doları ihracat ve 18,3 milyar doları ise ithalat içindir” dedi.

Latifi, “Ülkenin bu yaz sezonunda ihracatı bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 6,2’ye ve ithalatı ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 11,6 arttı” ifadelerinde bulundu.

News ID 1920777

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