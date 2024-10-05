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5 Eki 2024 08:18

Dışişleri Bakanı Irakçi Şam'da

Dışişleri Bakanı Irakçi Şam'da

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, Dışişleri Bakanı Abbas Irakçi'nin Suriye'nin başkenti Şam'ı ziyaret ettiğini bildirdi.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, sosyal medya hesabı X'ten yaptığı paylaşımda, Dışişleri Bakanı Abbas Irakçi ve beraberindeki heyetin resmi temaslarda bulunmak için Suriye'nin başkenti Şam'ı ziyaret ettiğini duyurdu.

Bakayi, Irakçi'nin Şam'da Suriyeli üst düzey yetkililerle bir araya gelerek ikili ilişkiler ve bölgedeki gelişmeler hakkında istişarede bulunacağını bildirdi.

İran Dışişleri Bakanı Seyyid Abbas Irakçi remi temaslarda bulunmak üzere dün Lübnan'ın başkenti Beyrut'a gitmişti.

News ID 1920719

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