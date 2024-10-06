  1. İran
6 Eki 2024 14:13

Ayetullah Hamanei, Tuğgeneral Hacizade'yi ödüllendirdi

Ayetullah Hamanei, Tuğgeneral Hacizade'yi ödüllendirdi

İslam Devrim Lideri Ayetullah Seyyid Ali Hamanei, Devrim Muhafızları Ordusu Hava-Uzay Kuvvetleri Komutanı Tuğgeneral Emir Ali Hacizade'yi "Fetih" madalyasıyla ödüllendirdi.

İran İslam Devrim Lideri Ayetullah Seyyid Ali Hamanei, başarıyla icra edilen ''Gerçek Vaat'' operasyonu dolayısıyla Devrim Muhafızları Ordusu Hava-Uzay Kuvvetleri Komutanı Tuğgeneral Emir Ali Hacizade'yi "Fetih" madalyasıyla ödüllendirdi.

Ayetullah Hamanaei'den Tuğgeneral Hacizade'ye ''Fetih'' madalyası

Ayetullah Hamanaei'den Tuğgeneral Hacizade'ye ''Fetih'' madalyası

Salı günü Devrim Muhafızları Ordusu tarafından icra edilen operasyonun Hamas lideri İsmail Heniyye, Hizbullah lideri Hasan Nasrullah ve İranlı general Abbas Nilfuraşan'ın şehit edildiği İsrail saldırılarına karşılık gerçekleştirildiği belirtilmişti.

Devrim Muhafızları Ordusu'ndan yapılan açıklamada, "Gerçek Vaat-2" adı verilen operasyonda, "İsrail'in işgal ettiği Filistin topraklarındaki stratejik askeri tesislerin hedef alındığı ve hedeflerin geniş çaplı savunma sistemleriyle korunmasına rağmen yüzde 90 başarı oranıyla vurulduğu" ifadesi kullanılmıştı.

Siyonist İsrail rejimi, İran'ın fırlattığı füzelerin askeri üslere isabet ettiğini doğrulamıştı.

News ID 1920759

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