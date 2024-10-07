Siyonistlerin İran'a yönelik olası bir eylemi daha sert tepkiyle karşılaşacak

İran Ordusu Genel Komutanı Tümgeneral Seyyid Abdulrahim Musevi, Cuma günü Lübnan Hizbullah Hareketi Genel Sekreteri Şehit Nasrullah’ın anma töreni sırasında, “Siyonistler bizim verdiğimiz yanıta karşılık suç işlerlerse mutlaka daha sert ve yıkıcı bir cevap alacaklardır. Biz dediklerimizi yaptık” dedi.

Tümgeneral Musevi, “Direniş seyyidi söylediklerini yerine getirdiği gibi biz de onun ve Devrim Lideri Ayetullah Hamanei’ye uyarak ne dersek onu yapacağız. Bir süre sabredebiliriz ama mutlaka harekete geçeceğiz” ifadelerinde bulundu.