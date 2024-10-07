İran: Kudüs Gücü Komutanı'nın durumu iyi

İran Devrim Muhafızları Danışmanı ve eski Bağdat Büyükelçisi İrec Mescidi, Kudüs Gücü Komutanı Tuğgeneral İsmail Kaani'nin sağlık durumuyla ilgili ortaya atılan iddiaların doğru olmadığını belirtti.
Mescisi, Tuğgeneral Kaani'nin sağlık durumunun iyi olduğunu ve çalışmalarını sürdürdüğünü söyledi.
Hizbullah lideri Seyyid Hasan Nasrullah'ın Siyonist İsrail'in terör saldırısında şehit edilmesinin ardından Lübnan'a giden Kudüs Gücü Komutanı Tuğgeneral Kaani'den haber alınamadığı öne sürülmüştü.
Tuğgeneral Kaani'nin durumuna ilişkin İranlı yetkililerden ilk açıklama ise Meclis Ulusal Güvenlik Komisyonu Üyesi Abbas Golru'dan gelmişti.
Golru, "İddialara itibar etmemek lazım. Kendisi iyi. Devrim Muhafızları Ordusu'nun bu konuda açıklama yaparak endişeleri ortadan kaldıracağına inanıyorum." demişti.
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