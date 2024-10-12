  1. Toplum
12 Eki 2024 11:32

Galibaf’ın kendi kullandığı uçakla Beyrut’a gitmesi dikkat çekti

Galibaf’ın kendi kullandığı uçakla Beyrut’a gitmesi dikkat çekti

İran İslami Şura Meclisi Başkanı Galibaf’ın kendi kullandığı uçakla Beyrut’a gitmesi sosyal medyada dikkat çekti.

Airbus uçaklarının pilotluk diplomasını alan ve zaman zaman yolcu uçaklarının pilotluğunu yapan İran İslami Şura Meclisi Başkanı Galibaf, Duşanbe ziyaretinde olduğu gibi, pilotloğunu kendi yaptığı uçakla bugün Lübnan’a gitmesi sosyal medyada gündem oldu.

Eski İran Devrim Muhafızları Hava Kuvvetleri Komutanı olarak da bilinen Galibaf, Uluslararası Parlamentolararası Asamble'e (IPU) katılmak üzere Cenevre'ye gitmeden önce Lübnanlı yetkililerle görüşmek ve bu ülke halkının direniş hareketine desteğini duyurmak için Lübnan’a ulaştı.

News ID 1920889

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