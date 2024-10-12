İran'dan Pakistan'daki terör saldırısına kınama

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bakayi, Pakistan'ın Belucistan eyaletindeki bir kömür madenine yapılan ve en az 20 madencinin yaşamını yitirmesine ve 8 madencinin yaralanmasına neden olan silahlı saldırıyı şiddetle kınadı.

İran İslam Cumhuriyeti'nin terörizmin ve şiddet içeren aşırılıkların tüm biçimlerini ve tezahürlerini kınama yönündeki ilkeli tutumunu vurgulayan Bakayi, bu uğursuz fenomenle etkili bir şekilde başa çıkmak için tüm ülkelerin bölgesel ve uluslararası düzeylerde işbirliği yapması gerektiğini söyledi.

Bakayi bu saldırıda hayatını kaybedenlerin yakınlarına ve Pakistan halkıyla hükümetine başsağlığı ve yaralananlar için ise acil şifalar diledi.