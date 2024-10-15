Siyonist Yazar: İsrail’in kibri bu rejimin çöküşüne yol açacak

Kudüs Haber Kanalı'na göre, Siyonist yazar "Gideon Levy", İsrail rejiminin kibir ve gurur içinde yaşadığını ve Ortadoğu'yu değiştirmek istediğini söyledi.

Levy, bu kibir ve gururun Siyonistler için kan dökülmesiyle sonuçlanacağını belirterek, bu kibirli yapının, birçok hayali zaferi gösteren bir ışık gibi olduğunu ve bu yanılsamanın çöküşle sonuçlanacağını ifade etti.

Siyonist rejim, 7 Ekim 2023'ten itibaren ABD'nin desteğiyle Gazze Şeridi sakinlerine karşı yıkıcı bir savaş başlatmış durumda. Bu savaş sonucunda büyük yıkımların yanı sıra, 42.175 Filistinli – çoğunluğu kadın ve çocuk – şehit olmuş, 98.336 kişi yaralanmış ve 10 binden fazla kişi kayıp halindedir.

Tel Aviv, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin savaşı derhal durdurma çağrılarını ve Uluslararası Adalet Divanı'nın soykırım eylemlerini önlemek ve Gazze'deki felaket niteliğindeki insani durumu iyileştirmek için tedbirler alınması yönündeki emirlerini göz ardı ederek Gazze'deki sivillere yönelik soykırım suçlarına devam etmektedir.