Soykırımcı İsrail, Gazze'de BM okulunu bombaladı

Filistin haber ajansı WAFA, Siyonist İsrail savaş uçaklarının, Cibaliya Mülteci Kampı'nda BM Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) bünyesindeki Ebu Hasan Okulu'nu bombaladığını bildirdi.

Yerinden edilen sivillerin sığındığı okula düzenlenen saldırıda aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu en az 22 kişi şehit oldu, çok sayıda kişi yaralandı.

Saldırıda hayatını kaybedenlerin cenazeleri ile yaralılar bölgedeki Kemal Advan ve el-Avde hastanelerine nakledildi.