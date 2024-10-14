Şehit Nilfuruşan'ın cenazesi Irak'a getirildi

Siyonist İsrail'in Beyrut saldırısında şehit olan İranlı komutan Tuğgeneral Abbas Nilfuruşan'ın cenazesi Irak'ın başkenti Bağdat'a getirildi.

Devrim Muhafızları Ordusu Halkla İlişkiler Birimi'nden Şehit Nilforuşan’ın cenaze töreni ile ilgili yapılan açıklamada, "Şehit Nilforuşan’ın naaşının nakledilmesinin ardından 14 Ekim Pazartesi günü Necef, Kerbela ve Meşhed şehirlerinde cenaze töreni düzenlenecek.

15 Ekim Salı günü sabah saat 09.00'da ise Tahran'daki İmam Hüseyin Meydanı'nda cenaze töreni düzenlenecek. Şehidin cenazesi 16 Ekim Perşembe günü İsfahan kentinde toprağa verilecek." ifadesine yer verildi.

Katil İsrail'in 27 Eylül'de Beyrut'ta düzenlediği hava saldırısında İran Devrim Muhafızları Ordusu Operasyonlardan Sorumlu Komutan Yardımcısı Tuğgeneral Abbas Nilfouruşan, Hizbullah Genel Sekreteri Seyyid Hasan Nasrullah ile birlikte şehit olmuştu.