Şehit Nilforuşan için Tahran'da cenaze töreni düzenlendi

Siyonist rejimin Beyrut saldırısında şehit olan İranlı komutan Tuğgeneral Abbas Nilforuşan için bugün Tahran'daki İmam Hüseyin (a.s) Meydanı'nda cenaze töreni düzenlendi.

Yargı Erki Başkanı Ejei Şehit Nilforuşan'ın cenaze töreninde

İran Yargı Erki Başkanı Gulam Hüseyin Muhsini Ejei, Siyonist rejimin Beyrut saldırısında şehit olan İranlı komutan Tuğgeneral Abbas Nilforuşan için Tahran'da düzenlenen cenaze törenine katıldı.

Şehit Nilforuşan'ın ailesi cenaze törenine katıldı

Şehit Nilforuşan'ın ailesi Tahran'da yer alan İmam Hüseyin Meydanı'ndaki cenaze töreninde hazır bulundu.

İranlı sporcular cenaze törenine katlıdı

Tahran'ın İmam Hüseyin Meydanı'nda şehit Nilforuşan için düzenlenen törene İranlı sporcular da katıldı.

Tuğgeneral Kaani Şehit Nilforuşan'ın cenaze törenine katıldı

Devrim Muhafızları Ordusu Kudüs Gücü Komutanı Tuğgeneral İsmail Kaani, Siyonist rejimin Beyrut saldırısında şehit olan İranlı komutan Tuğgeneral Abbas Nilfuruşan'ın naaşını karşılama törenine katıldı.

Cenaze töreni birçok İranlı siyasi ve askeri yetkinin yanı sıra şehidin ailesi ve halkın yoğun katılımıyla gerçekleştirildi.

Törene katılan vatandaşlar çiçeklerle şehit Nilforuşan'ın naaşını karşıladılar.

Şehidin cenazesi 17 Ekim Perşembe günü İsfahan kentinde toprağa verilecek.

Devamı geliyor...