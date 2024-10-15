3+3 formatında dışişleri bakanları toplantısı İstanbul'da yapılacak

Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ürdün Başbakan Yardımcısı, Dışişleri ve Yurtdışında yaşayan Ürdünlüler Bakanı Ayman Safadi ile ortak basın toplantısı düzenledi.

Güney Kafkasya'da 3+3 formatındaki bölgesel işbirliği platformu hakkında, ''Güney Kafkasya Bölgesel İş Platformu üzerinden bölge ülkeleriyle Kafkasya üzerine istişarelerimizi sürdürüyoruz. Bu platformun üçüncü toplantısını 18 Ekim'de İstanbul'da yapacağız. Söz konusu toplantıya bizimle beraber Azerbaycan, Ermenistan, İran ve Rusya Federasyonu Dışişleri Bakanları da katılacak.'' dedi.

3+3 formatında dışişleri bakanları toplantısı

Güney Kafkasya'da 3+3 formatındaki bölgesel işbirliği platformunun ilk toplantısı, Aralık 2021'de, Rusya Dışişleri Bakanlığı'nın ev sahipliğinde başkent Moskova’da düzenlenmiş, görüşmelere Türkiye, Azerbaycan, Ermenistan ve İran dışişleri bakan yardımcıları hazır bulunmuştu.

Rusya, Türkiye, Azerbaycan, Ermenistan ve İran dışişleri bakanları, Ekim 2023'te 3+3 formatındaki ikinci toplantıyı Tahran'da yapmıştı.