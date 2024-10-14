Mehr ile Şinhua işbirliği anlaşması imzaladı

Çin’in Sincan Uygur Özerk Bölgesi'deki Urumçi kentinde düzenlenen 6. Dünya Medya Zirvesi sırasında Mehr Haber Ajansı ile Çin Halk Cumhuriyeti'nin resmi haber ajansı Şinhua arasında işbirliği anlaşması imzalandı.

Mehr Haber Ajansı Genel Müdürü Dr. Mehdi Rahmeti ve Şinhua Haber Ajansı Başkanı Fu Hua, iki kurum arasında işbirliğe yönelik anlaşmaya imza attı.

Haber paylaşımı ve yeni medya teknolojilerinin değişimini güçlendirmeyi amaçlayan anlaşma, Mehr ve Şinhua arasındaki ilişkileri artırma yönünde önemli bir adımdır.

Çin'in en büyük devlet haber ajansı ve dünyanın en etkili haber kuruluşlarından biri olan Şinhua, 1931'de kurulmuştur. Bu haber ajansı, Çin ve ülkenin politikaları hakkındaki uluslararası görüşlerin şekillenmesinde önemli bir rol oynamakta ve geniş bir muhabir ağı aracılığıyla çok çeşitli küresel olayları ele almaktadır.

Mehr ve Şinhua arasındaki işbirliği, İran ile Çin arasındaki medya ilişkilerinin güçlendirilmesine temel oluşturabilir ve bilgi alışverişinin ve uluslararası medya deneyimlerinin desteklenmesine katkı sağlayabilir.

İran’ın da katıldığı 6. Dünya Medya Zirvesi bugün Çin’in Sincan Uygur Özerk Bölgesi'deki Urumçi kentinde başladı.

Zirveye 106 ülke ve bölgenin ana akım medya kuruluşları, hükümet birimleri ve uluslararası örgütlerinden 500’den fazla kişi katıldı.

Zirvede “yapay zekâ ve medya dönüşümü” olarak belirlenen ana tema çerçevesinde iletişimde bulunulacak.

