Şam'dan Tel Aviv'in UNRWA kararına tepki

Suriye Dışişleri Bakanlığı, İsrail rejiminin Birleşmiş Milletler (BM) Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansının (UNRWA) faaliyetlerini yasaklamaya yönelik attığı adımı kınadı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, ''Siyonist işgalci varlık, BM kararlarını ve uluslararası hukuku açıkça ihlal etmeye devam ediyor. İşgal altındaki Filistin topraklarında UNRWA'nın çalışmalarını yasaklama kararı alarak, Filistin halkının hayati insani yardımlara erişimini engelliyor.

Suriye, Filistinlilerin haklarını daha fazla baltalamayı ve Siyonist rejimin Filistin halkına karşı her gün işlediği savaş suçları, soykırım ve zorla yerinden edilmeyle birlikte kolektif cezalandırma politikasını dayatmayı amaçlayan bu tedbiri kınıyor.” ifadeleri kullanıldı.

Bakanlık açıklamasında, ''Suriye, bu tür kararların yasa dışı olduğunu teyit ediyor ve UNRWA’nın devam eden çalışmalarına ve Filistin halkına yardım sağlamadaki önemli insani rolünü yerine getirmesine destek çağrısında bulunuyor.

Suriye, işgal edilen topraklardaki Filistinlilere insani yardımın engellenmesinin ve bunu onlara karşı bir savaş aracı olarak kullanılmasının, onların haklarının, uluslararası hukukun ve uluslararası insancıl hukukun bir başka ciddi ihlalinden kaynaklanabilecek feci sonuçlara karşı uyarıyor.'' denildi.