İran deniz tatbikatı IMEX'e ev sahipliği yapıyor

Hint Okyanusu Donanma Sempozyumu'nun (IONS) 2024 yılındaki deniz tatbikatı IMEX'e İran ev sahipliği yapıyor.
Önümüzdeki günlerde Hint Okyanusu ülkelerinin katılmıyla yapılacak tatbikat, "sürdürülebilir kolektif güvenliği pekiştirmeyi ve katılımcı ülkeler arasında çok taraflı işbirliği genişletmeyi" amaçlıyor.
Hindistan tarafından 2008 yılında başlatılan IONS, Kuzey Hint Okyanusu'ndaki güvenliği sağlamak için bölge ülkeleri deniz kuvvetleri arasında yakınlaşmayı attırmayı amaçlıyor.
İki yılda bir düzenlenen Hint Okyanusu Donanma Sempozyumu'nun İran da dahil 24 üyesi bulunuyor.
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