İran Donanması'na yeni denizaltılar teslim edilecek

İran Ordusu Deniz Kuvvetleri Komutanı Amiral Şehram İrani, Siyonist rejimin sahada savaşma kabiliyeti olmadığını belirterek bu rejimin çocuklara, kadınlara ve medya mensuplarına yönelik soykırımını kınadı.

Amiral İrani, İran Deniz Kuvvetleri’nin çeşitli tehdit ve yaptırımları etkisiz hale getirerek, ülkenin ilerleme yolunda güçlü bir adım atmayı başardığını belirtti.

Amiral İrani, “İran, direniş söylemiyle, barış ve dostluk sloganıyla çok kutuplu düzende üzerine düşen rolü oynuyor ve konumundan gereken şekilde yararlanıyor. Donanma da bu doğrultuda gerekli tedbirleri alacak. Düşmanlar, İran'ın hiçbir zaman yalnızlaşmayacağını bilmeli” dedi.

Amiral İrani, “Denizdeki varlığımızı her alanda sürdürmeye çalışıyoruz. Bunun için gemilerin güncellenmesi, okyanusların derininde yüzer üslerin tüm ihtiyaçları karşılayacak şekilde güçlendirilmesi gündemde. Ayrıca yeni denizaltılar yakında ülke donanmasına teslim edilecek” ifadesini kullandı.