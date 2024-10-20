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20 Eki 2024 13:00

Huzistan ve Mandalar

Huzistan ve Mandalar

Manda yetiştiriciliği, Huzistan'daki Arap köylülerinin kültürü ve geçim kaynağı olarak önemli bir yere sahiptir. Nehir kenarında yetiştirilen mandalar, düzenli olarak suya götürülerek bakımları yapılır.

Manda, Huzistan'daki Arap köylülerinin yaşamının ayrılmaz bir parçasıdır. Bu hayvanlar, günlük su banyosuna ihtiyaç duydukları için sık sık nehirlere götürülür ve genellikle nehirler ve sulak alanlar gibi su kaynaklarına yakın yerlerde yetiştirilirler. Deşte Azadegan bölgesinde, mandalar aileler tarafından Karun nehrinin bir kolunda yüzdürülür. Sıcaklık durumuna bağlı olarak çobanlar, mandaları günde iki ila üç kez nehre götürürler, böylece bu hayvanlar aşırı sıcaklardan korunur ve olası cilt hastalıklarından kaçınılır.

Huzistan ve Mandalar

Bu bölgede yaşayan insanlar genellikle Mazra'eh kabilesine mensuptur ve manda yetiştiriciliği birçok kişi için ana geçim kaynağıdır. Manda sütü, yoğurt, peynir ve ayran gibi çeşitli süt ürünlerinin üretiminde kullanılır ve bu ürünler hem aile içi tüketim için hem de yerel pazarlarda satılmak üzere üretilir.

Huzistan ve Mandalar

Bu yaşam biçimi, bölge insanlarına doğal kaynakları aileleri ve kendileri için sürdürülebilir bir şekilde kullanma imkânı verir.

Huzistan ve Mandalar

Bu bölgede manda yetiştiriciliği, doğanın ve su kaynaklarının korunmasına odaklanarak, insanların çevreleriyle yakın bir ilişki içinde yaşamalarını sağlar. Manda yetiştiriciliği, sadece bir gelir kaynağı olarak değil, aynı zamanda Huzistan eyaletinin kültürü ve kimliğinin bir parçası olarak da kabul edilmektedir.

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News ID 1921098

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